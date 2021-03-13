مطر الكعبي يشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس «الهيئة»، في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة في الفترة 13 إلى 14 /3 /2021، تحت عنوان «حوار الأديان والثقافات» وبتنظيم من وزارة الأوقاف المصرية ومشاركة العديد من الشخصيات الدولية ما بين دينية وسياسية وإعلامية.

ونقل الدكتور الكعبي، من خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى جمهورية مصر قيادة وشعباً، تحيات دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، مؤكداً حرصها على إعلاء القيم الإنسانية النبيلة التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة، والعمل على استئناف المسيرة الحضارية اللامعة لأمة العرب لأجل الإسهام في المسيرة العلمية والنهضة الحديثة.

وأكد أن إعلاء المبادئ والقيم الإنسانية هو المشترك الإنساني بين الأديان والثقافات، مؤكداً أن الفطرة السليمة للإنسان تستجيب لتعدد الانتماءات والمعتقدات، والألوان والبلدان، والأعراق والأجناس، مبيناً أن الحضارة العربية والإسلامية قدمت أروع الأمثلة في التعايش والتواصل، وترسيخ قيم العدل والقسط والإنصاف.

ودعا رئيس الهيئة المؤسسات الدينية المشاركة في المؤتمر إلى تبني استراتيجية تثقيفية عبر المنابر الدينية والإعلامية والندوات والفعاليات تستهدف رفع الوعي بالمشترك الإنساني، وإطلاق مبادرات مشتركة على الصعيد الوطني في كل بلد عضو بين المؤسسات الدينية ورجالاتها من كل الأديان الممثلة في البلد على المستويات الرسمية والشعبية للتأكيد على التلاحم الوطني والاستقرار المجتمعي، وإحياء مظاهر الحضارة الإنسانية والتعاون لخدمة البشرية وارتقائها.



