"نقض أبوظبي": الهبة تمليك ذات بلا عوض

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي بصحة إقراري الهبة "قطعة أرض سكنية" محل النزاع على سند من أن واهب الأرض "المرحوم" قد قام بهبة قطعة الأرض السكنية المملوكة له إلى والدته قبل وفاتها، ولتوافر أركان من إيجاب وقبول وقبض وحيازة فعلية قبل وفاة المورث "الابن" لوالدته.

وتدور حيثيات القضية في قيام المورث بهبة قطعة الأرض السكنية المملوكة له إلى والدته التي قبلت الهبة قبل وفاتها إلى رحمة الله، وقد قام والده ببناء فيلا سكنية على الأرض الموهوبة من أمواله وأموال تركة والدته بما غير من حالتها عما كانت عليه قبل الهبة بما لا يُجيز الرجوع فيها، من جانب آخر فقد تقدمت شقيقات المرحوم بتقديم دعوى قضائية على سند أن المورث المرحوم قد وهب نصيبه في قطعة الأرض إلى شقيقاته من الأولى للرابعة - بالتساوي بينهن وفقاً لإقراره المرفق بأوراق ثبوتية، وأنه تم حوز العقار الموهوب من قبل المورث المرحوم لهن وفقاً لما جاء بالدعوى المتقابلة.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبة هي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى الموهوب له وحده ، ويشترط في الموهوب أن يكون ملكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك ، وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة تكون شرط لتمام عقد الهبة ، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، وأن تقدير حيازة المال الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.



