8 أيام ويبدأ مسبار الأمل المرحلة الخامسة

آمنة الكتبي (دبي)

يواصل مسبار الأمل رحلته إلى المدار العلمي، حيث تبلغ سرعته الحالية بالنسبة للشمس 79 ألف كيلومتر في الساعة، كما تبلغ المسافة بين المسبار وسطح المريخ 22 ألف كيلومتر، وتتمثل المرحلة التالية في رحلة مسبار الأمل، في الانتقال من مدار الالتقاط إلى مدار علمي مناسب، حتى يتمكن من أداء مهامه العلمية المخطط لها.

ويكون المدار العلمي بيضاوي الشكل، وتصل مدة الدورة الواحدة حول الكوكب فيه إلى 40 ساعة، وفيه سيكون «مسبار الأمل» على ارتفاع 1000 كيلومتر فوق سطح المريخ وعلى بعد 49.380 كيلومتراً منه.

ويستعد «مسبار الأمل» بعد 8 أيام لبدء المرحلة الخامسة من مهمته الفضائية لاستكشاف المريخ وذلك يوم 22 مارس الجاري، وهي مرحلة «الانتقال إلى المدار العلمي»، ثم لاحقاً المرحلة السادسة والأخيرة، والتي تبدأ في أبريل المقبل، وهي المرحلة العلمية، حيث يبدأ المسبار مهمته الاستكشافية الخاصة برصد وتحليل مناخ الكوكب الأحمر.

وتعامل فريق المشروع مع كل مرحلة من مراحل المهمة الفضائية للمسبار بكل دقة وكفاءة ومهارة، وفقاً لتحديات ومخاطر كل مرحلة وطبيعتها الخاصة وتحدياتها النوعية.

وسيبدأ المسبار مهمته الاستكشافية الخاصة برصد وتحليل مناخ الكوكب الأحمر، ولكل لهذه المراحل مخاطرها وطبيعتها الخاصة وتحدياتها النوعية التي تتطلب التعامل معها بكل دقة وكفاءة ومهارة من جانب فريق العمل.

المرحلة العلمية

وبعد إنجاز كل هذه العمليات، تبدأ المرحلة الأخيرة في رحلة المسبار وهي المرحلة العلمية، حيث سيقوم مسبار الأمل بتوفير أول صورة كاملة عن مناخ المريخ والظروف الجوية على سطحه على مدار اليوم وبين فصول السنة، ما يجعله فعلياً أول مرصد جوي للكوكب الأحمر.

ويواصل المسبار مهمته لمدة سنة مريخية كاملة (687 يوماً أرضياً)، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ، وقد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات، وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.



