الأرصاد يحذر من تدني الرؤية بسبب الغبار والأتربة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منحفض جوي سطحي على معظم مناطق الدولة، ويصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس مغبر وغائم، واضطراب شديد بالبحر حيث يضل ارتفاع الموج بالعمق إلى 8 أقدام في الخليج العربي، و7 أقدام بالعمق في بحر عمان. وهبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 50 كم/س خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، على المناطق الساحلية والداخلية والجزر خاصة الغربية، أتربة مثاره وغبار محمل وتدني في مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة على البحر، ورياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم / ساعة والبحر مضطرب الموج في بحر عمان

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شمالاً وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الغد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

‏ودعت بلدية منطقة الظفرة الجمهور لتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات للتواصل مع مكتب الطوارئ والأزمات التابع لبلدية منطقة الظفره على الخط الساخن (993) في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.



