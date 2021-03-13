الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا مغبرا وغائما جزئيا ورطبا صباحا فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً.

وذكر المركز، في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من السبت إلى الأربعاء أن الطقس سيكون اليوم مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شمالا وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا صباحا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

أما غداً" الأحد " فيكون الطقس رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى35 كيلو متراً في الساعة، فيما يكون البحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم الإثنين رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلو متراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفا الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم الثلاثاء، رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شمالا، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلو متراً في الساعة فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الأربعاء طقسا صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلو متراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



