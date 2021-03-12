محمد بن راشد: مستمرون في العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشاكل العالم لا تتوقف. وأضاف سموه: «ولو قلنا من 40 سنة أننا سنتوقف حتى يدب الأمن، لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد أن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل، وكل يوم نتعلم شيئاً جديداً».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه أمس على حسابه في «إنستغرام»، ضمن وسم #ومضات_قيادية الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

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وقال سموه في الفيديو: «مشاكل العالم لا تتوقف، ولو قلنا من 40 سنة إننا سنتوقف حتى يدب الأمن.. لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد لنا أن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور.. نحن لا نضيع الوقت.. فالوقت يمر ولا يرجع مثل ماء النهر ما يرجع، نحن نستمر في العطاء وفي التقدم لبلادنا ولشعبنا ولمجتمعنا، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل وكل يوم نتعلم شيئاً جديداً».