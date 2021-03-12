حمدان بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء

أبوظبي (وام)

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في أديس أبابا لافتتاح وتفقد عدد من مشاريع الهيئة التنموية في إثيوبيا.

واطمأن سموه، خلال الاتصال برئيس الوفد سعيد الخميري، على الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا بصورة عامة، واطلع سموه على سير العمل في مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها لدعم استقرار النازحين في مناطقهم التي هجروها بسبب الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية للمتأثرين، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم.

وقال سموه: إن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وامتداداً للجهود الإنسانية والمبادرات التنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، انطلاقا من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة الإثيوبية من المشاريع الحيوية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية الأخرى.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث والأزمات الطارئة، وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين، ومساعدتهم على التعافي من آثارها واستعادة نشاطهم وحيويتهم من جديد.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «اطلعت خلال اتصال هاتفي على سير العمل في مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة الإثيوبية، بدعم من قيادتنا الرشيدة وأهل الخير والمحسنين تواصل الإمارات وقوفها إلى جانب الأشقاء والأصدقاء وتحقيق أهدافها الإنسانية والخيرية..».