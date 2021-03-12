«ممتنون لكم خط دفاعنا الأول» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي فعالية بعنوان «ممتنون لكم خط دفاعنا الأول»، شكراً وعرفاناً للأطباء والممرضين والإداريين في المركز الصحي لشرطة دبي، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المجلس، على تقدير الجهود والتضحيات البطولية لخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل والنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة موظفي شرطة دبي عامة وأصحاب الهمم خاصة.

وأكد النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بالنيابة، حرص المجلس برئاسة سيف جمعة الفلاسي، على ترجمة التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي خاصة في مجال إسعاد المجتمع، من خلال تقدير الجهود الجبارة والعطاءات المستمرة لمن يخاطرون بحياتهم من أجل توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للموظفين، من المدنيين والعسكريين لوقايتهم من فيروس كورونا «كوفيد- 19».