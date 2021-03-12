هزاع بن زايد: بو خالد راية المجد فكراً وقيادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو صاحب الكلمة الفعل والرؤية الإنجاز، ويظل سموه راية المجد فكراً وقيادة وقلباً يغمر الجميع بمحبته.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه في «تويتر» بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «هو صاحب الكلمة الفعل والرؤية الإنجاز، وفي يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد، يظل

بو خالد راية المجد فكراً وقيادة وقلباً يغمر الجميع بمحبته، وهو القائل «البيت متوحد» فاتحدت به البيوت، وهو القائل «لا تشلون هم» فمضينا معه نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة وإرادة صلبة.. كل عام والإمارات بك بألف خير».