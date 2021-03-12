افتتاح وحدتي رعاية عاجلة للأطفال في مدينة زايد وغياثي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

افتتحت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وحدتين للرعاية الطبية العاجلة للأطفال في مستشفى مدينة زايد، ومستشفى غياثي بهدف توفير الخدمات الطبية العاجلة اللازمة في غرفة الطوارئ للأطفال الذين يستوفون المعايير المحددة، وذلك تحت إشراف طبيب أطفال مؤهل ومتخصص، وتستهدف الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 14 عاماً.

وتهدف وحدة الرعاية العاجلة للأطفال إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى في مدينة زايد وغياثي، وكذلك الحرص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون تأخير، حيث يسهم هذا التنظيم تقليص فترة الانتظار وتخفيف الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفى وتقديم الخدمات العلاجية تحت إشراف طبيب أطفال متخصص.

وأوضحت الدكتورة هيفاء سالم النهدي المدير التنفيذي الطبي لمستشفيات الظفرة: إن افتتاح وحدتين للرعاية العاجلة للأطفال داخل قسم الطوارئ في مستشفى مدينة زايد ومستشفى غياثي يأتي في إطار جهود مستشفيات الظفرة لتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لسكان منطقة الظفرة وفق استراتيجيات شركة «صحة» والتي تتفق مع المعايير الطبية العالمية.

وأشارت النهدي إلى أن الحالات المشمولة بالخدمات العلاجية داخل وحدتي الرعاية العاجلة للأطفال هي جميع الحالات الطبية للأطفال، وكذلك حالات حديثي الولادة التي لا تتطلب المراقبة المستمرة للقلب والجهاز التنفسي، وإدارة تدابير الحفاظ على الحياة، أو مراجعة العلامات الحيوية المتكررة للغاية.

وحددت مستشفيات الظفرة مواعيد العمل في وحدة الرعاية العاجلة للأطفال في مستشفى مدينة زايد من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، بينما يبدأ تشغيل وحدة مستشفى غياثي من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن مستشفى مدينة زايد مستشفى مرجعي لجميع مستشفيات الظفرة وتضم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة كما أنها تخدم جميع الحالات التي تحول إليها من مختلف مستشفيات منطقة الظفرة كما تخدم سكان مدينة زايد وليوا والمرفأ، بينما تخدم وحدة الرعاية العاجلة للأطفال في مستشفى غياثي سكان مدينة غياثي والسلع، وهو ما يسهل الحصول على خدمات الرعاية العاجلة للأطفال في كافة مدن منطقة الظفرة.