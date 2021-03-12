«كورنيش القرم».. واجهة عشاق الرياضة والاسترخاء

هالة الخياط (أبوظبي)

يشهد كورنيش القرم الشرقي إقبالاً من قبل سكان أبوظبي خاصة بعد افتتاح الواجهة المائية الجديدة من الممشى نهاية فبراير الماضي، والتي توفر فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية والاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة.

ويشكل كورنيش القرم واجهة بحرية عصرية وبيئية وثقافية تمتد على مساحة 3.5 كم بمحاذاة حديقة القرم الوطنية.

وتقع الواجهة الترفيهية الجديدة على بعد 10 دقائق من قلب مدينة أبوظبي، المليئة بالنشاطات والمساحات الترفيهية ومناطق الراحة والاسترخاء.

ويتضمن كورنيش القرم ممشى خاصاً للمشاة والدراجات الهوائية بعرض 6 أمتار باتجاه الماء للتنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابة لحديقة القرم الوطنية المجاورة.

ويسهل الوصول لممشى كورنيش القرم الجديد بالسيارة حيث يتوفر عدد 315 موقفًا للسيارات، أو بالمشي على الأقدام من خلال عبور الجسرين المخصصين للمشاة والدراجات.

ويضيف الممشى الجديد مسافة مظللة للدراجات الهوائية تصل إلى 3.5 كم متواصلة مع الممشى الرئيس للدراجات وبذلك يربط جزيرة أبوظبي بالبر الرئيسي.

ويتضمن الممشى ثلاث منصات للنشاطات البدنية الصحية المخصصة لمحبي اليوغا والنشاطات الأخرى بالقرب من الماء، ومنصتين للتعلم الممتع، حيث تتوفر الأراجيح، والمناظير والشباك المعلقة على الماء، والتي توفر البيئة الأنسب للتعلم عن المد والجزر والطبيعة والجاذبية.

كورنيش القرم واجهة بحرية عصرية وبيئية وثقافية يمتد على مساحة 3.5 كم بمحاذاة حديقة القرم الوطنية (تصوير: عادل النعيمي)

وتوجد منصتان مائيتان تمكنان الزائرين من الاقتراب من الماء أو بدء رحلة «الكاياك» الخاصة بهم إلى القرم، وتوجد منصة توفر للزوار معلومات عن التاريخ المعاصر بأبوظبي.