تأهيل 15 طفلاً يتيماً لركوب الخيل بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي ورشة أساسيات ركوب الخيل لعدد «15» طفلاً يتيماً من مدارس حماية للبنين في مركز شرطة خيالة العوير، أدارها نخبة من مدربي ركوب الخيل بشرطة دبي، يأتي ذلك بتوجيهاتٍ من العميد خالد علي فهد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع؛ وفي إطار مبادرة «الروح الإيجابية».

وتعلم الأطفال المتدربون خلال الورشة خطوات الركوب على الخيل والجلوس على السرج وإمساك اللجام، ووضع القدمين على ركاب السرج مع مراعاة النظر إلى الأمام، والحفاظ على التوازن واستقامة الظهر، والبدء بالحركة والتحكم بحركة الحصان عبر شد اللجام بهدوء، كما استمع الأطفال إلى شرح حول أساسيات العناية بالخيول ورعايتها.

المبادرة المجتمعية أدخلت البهجة والسرور على نفوس الأيتام (من المصدر)

حضر الورشة فاطمة بو حجير من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والملازم أول خالد صقر الحاي، والملازم أول يوسف الملا، والرقيب أول بثينة عبيد سالم، ومحمد فاروق من إدارة مدارس حماية للبنين، مع مشاركة ترفيهية من دمية الشرطة آمنة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتعقيم والتباعد الجسدي تماشياً مع التوجهات الحكومية حيال جائحة «كورونا».

وعبر الأطفال الأيتام عن سعادتهم وشكرهم لشرطة دبي على هذه المبادرة المجتمعية التي أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم، وأضافت لهم المزيد من المهارات والمعارف، وعززت البنية الجسدية لهم.