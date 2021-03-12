انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، كما توقع تكون الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة، وأن يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويصل فيه ارتفاع الموج إلى 8 أقدام بالعمق، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تجاوزت الـ40 درجة مئوية.

كما توقع المركز أن يشهد الطقس أتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية من الدولة، ورياحاً جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني الرؤية إلى أقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والتي استمرت حتى مساء أمس.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً خاصة شمالاً وعلى الجزر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تصل إلى 50 كم/‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى الانخفاض غداً وبعد غد على أن تعاود الارتفاع يوم الأربعاء.