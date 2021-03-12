مشروعان لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الإلكترونية

هالة الخياط (أبوظبي)

يخطط مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال العام الحالي لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأخرى لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمختلف أشكالها، وفقاً لأحدث الأدوات والأساليب المعمول بها على الصعيد الدولي.

وأوضح المركز أن المشروعين سيتم تنفيذهما في مجمع «إيكو بارك» الذي افتتحته «تدوير» في حميم ديسمبر الماضي، كأول مجمع صديق للبيئة ويتضمن 27 قطعة أرض، ويضم محطتين لمعالجة النفايات الطبية والخطرة، كمشاريع استثمارية بقدرة تصميمية تصل إلى 7500 طن في العام؛ أي ما يعادل 1560 كلغم في الساعة لكل من المحطتين، إضافة إلى محرقة لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كغم في الساعة، ومعالجة النفايات المتولدة من المزارع والعزب.

وأشار المركز إلى أن الهدف من إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي سيكون لاستخدام مياهها بشكل مستدام في المشاريع المعمول بها في المجمع الصديق للبيئة.

وأوضح سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، أن محارق ومعالجة النفايات الطبية والخطرة، هي مشاريع استثمارية مرتبطة بشكل كلي بإنتاج حلول فاعلة وجذرية للنفايات الصلبة والخطرة والطبية والسائلة وغيرها من النفايات، من خلال تشغيل فرن دوار، يعمل وفقاً للمعايير المعمول بها أوروبياً، حيث سيساهم المشروعان بجمع ونقل ومعالجة ما يقارب من 7500 طن بشكل سنوي لكل محرقة، حيث ستوفر المحارق فرصة تحويل 14 ألف طن من النفايات بمختلف أشكالها على مدار العام، إلى جانب تقليص الضغط على محرقة العين التي تستوعب النسب الأعلى على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال: إن المشاريع الحالية القائمة في المجمع ستكون بمثابة دافع هام لإيجاد سوق منظم ضمن الأطر القانونية والتشريعية، في الوقت الذي تعتبر فيه مشاريع معالجة النفايات الطبية والخطرة في المجمع كمشاريع استثمارية غير مترتب عليها أي تكلفة على حكومة أبوظبي، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة وتنفيذ مشاريع بالتعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات الوطنية.

وأكد أن تدوير بفضل عملها المشترك مع شركائها وتحضيرها لخطط مميزة في العمل على التحكم الكامل بالنفايات الطبية وتعزيز الممارسات السريعة والصحيحة فيها، قد تمكنت من زيادة كمية النفايات الطبية الخاضعة للمعالجة، من خلال زيادة فرق العمل والآليات اللازمة لإنجاز تلك الأعمال، إضافة إلى المحارق التي أنشأتها خلال فترة وجيزة لاستيعاب الزيادة في كميات تلك النفايات في مختلف أرجاء الإمارة.

وقال: إن «تدوير ستواصل بذلها الجهود الرامية للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تبني أفضل الأساليب والممارسات الحديثة، وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لمجتمع إمارة أبوظبي، لضمان تعزيز كل مظاهر الصحة العامة والتنمية المستدامة في الإمارة، تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي 2030».