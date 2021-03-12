دمج سعادة المتعاملين بجلفار بمركز رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

بادرت وزارة تنمية المجتمع بنقل ودمج منفذ سعادة المتعاملين في جلفار ضمن مركز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من 14 مارس المقبل.

ويتيح الدمج تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون على مستوى الإمارة، في مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة الواقع على شارع النهضة بمنطقة «دفان الخور» خلف هيئة حماية البيئة والتنمية، إضافة إلى توفيرها عبر المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني: www.mocd.gov.ae، والتطبيق الذكي للوزارة: MOCDUAE.

وتمنح الوزارة الأولوية لتفعيل وتعزيز طلبات الخدمة الإلكترونية في قنوات تقديم الخدمة، وتعريف المتعاملين بإجراءات الدمج والتحول الرقمي للخدمات، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على مبدأ توسيع دائرة تقديم الخدمات الذكية والاستباقية، وإيصالها لمختلف فئات المتعاملين، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة والطفولة والشباب المقبلين على الزواج.

يذكر أن هناك مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها مراكز سعادة المتعاملين في وزارة تنمية المجتمع بمختلف إمارات الدولة، وهي 11 خدمة.