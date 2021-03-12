إطلاق ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في حفل افتراضي وبالتعاون مع «أكاديمية ربدان» برنامج ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية الذي يقدم الأسس النظرية التخصصية والمهارات التطبيقية اللازمة للخريج ليباشر مهامه كقائد ناجح في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في كلمة ألقاها في الحفل على أهمية البرنامج في توسيع نطاق المعرفة وقدرات ضباط شرطة أبوظبي لشغل مناصب المسؤولية العليا كقادة مبتكرين ومتمكنين مع تمتعهم بالجاهزية لأداء مهامهم في الحفاظ على السلامة العامة وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية وتواكب المتغيرات والتطورات على أساس العلم والمعرفة واستشراف المستقبل ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً.

وأشاد معاليه برعاية ودعم القيادة الرشيدة المستمر لإعداد الكوادر الوطنية والارتقاء بالجهود التطويرية وتوفير كافة الإمكانيات التي تعود بالنفع على مسيرة العمل الشرطي والأمني، كما أثنى على جهود أكاديمية ربدان في توظيف الإمكانات وفقاً للأساليب العلمية الصحيحة والتي تدفع العملية التعليمية إلى الأفضل وتواكب احتياجات العصر.

وأكد حرص شرطة أبوظبي المستمر على تهيئة البيئة الراعية للابتكار ودعم المبتكرين من منتسبيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، للعمل بكفاءة وفاعلية لمواجهة التحديات الأمنية، وذلك ضمن المساعي المستمرة لتطبيق أفضل الخطط العملية بمجالات العمل الشرطي والأمني لتصبح منهج عمل وأسلوب حياة.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن إطلاق هذا البرنامج سيسهم بدور رائد في تحقيق التطلعات والتي تنعكس إيجابياً على رفع نسبة شعور مجتمعنا بالأمن والأمان من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة.

وقال الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان: «نعمل في أكاديمية ربدان على صناعة قائد متخصص في المجال الشرطي والأمني، وقد نجحنا في استقطاب الأكاديميين من أفضل 200 جامعة في العالم، وبنظرة على مفردات برنامج الماجستير يظهر بجلاء أننا نصنع قائداً مستقبلياً، قادراً على استشراف المستقبل، ومواجهة التحديات».