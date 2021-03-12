«مقتنياتك مسؤوليتك» في «شرطة الشارقة»

الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة أمس، حملة توعية إلكترونية تستمر لمدة شهر بعنوان «مقتنياتك.. مسؤوليتك» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين «مركز توجيه»، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

وأوضح العقيد عمر أحمد بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الحملة تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات بنشر التوعية الشاملة بشأنها انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان من خلال نشر فيديوهات توعية بثلاث لغات «العربية، والإنجليزية، والأردو» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة بالإمارة.