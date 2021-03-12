تدشين أولى حلقات «العين الساهرة» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بإنشاء مركز إعلامي ذكي إذاعي وتصويري متكامل ومجهز بأحدث التقنيات في مقر القيادة العامة.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال استضافته ضمن أولى حلقات الدورة الرابعة من برنامج العين الساهرة بحلته الجديدة على أهمية الدور المحوري والفاعل الذي يقوم به الإعلام الأمني في بث الرسائل التوعوية والتثقيفية الهادفة لكافة فئات المجتمع سعياً وراء تعزيز الأمن والأمان وتقديم مستويات متميزة من الخدمة وفتح قنوات من التواصل المجتمعي مع الجمهور.

وثمّن تعاون المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة المتمثل في استضافة حلقات برنامج العين الساهرة الإذاعي في الأستوديو الخاص بالمكتب في صورة تجسد مدى التعاون القائم بين الجانبين في خدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف المنشودة. وتحدث عن دور الداخلية في تعزيز الأمن والأمان والنهوض بالعمل الإعلامي الشرطي ومد جسور التواصل مع المجتمع عبر مثل هذه البرامج الإعلامية التي تترك بصماتها في الحد من الجريمة عبر إيصال حزم متنوعة من النصائح والإرشادات التي ترفع من مستوى الوعي.

وأشاد بجهود إدارة الإعلام والعلاقات العامة في تنفيذ المبادرات الإعلامية الهادفة والتواصل مع الجمهور في كافة القطاعات.

وبدأت الحلقة الأولى من الدورة الرابعة من برنامج العين الساهرة بنشرة إخبارية سريعة استعرضت أبرز أخبار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.