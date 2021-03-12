14 ألفاً انضموا إلى «منصة شرطة دبي للتطوع»

دبي (الاتحاد)

قدمت منصة شرطة دبي للتطوع في العام 2020، «107» فرص تطوعية، شارك فيها 14512 متطوعاً من 82 جنسية، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية 89 ألف و758 ساعة.

وقال النقيب مهندس خليفة الروم، مدير منصة شرطة دبي للتطوع: إن القيادة العامة لشرطة دبي، تؤمن إيماناً كبيراً بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي التطوعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء، وإن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يولي اهتماما بالغاً بإشراك الموظفين والمجتمع في الفرص التطوعية التي تتيحها شرطة دبي للموظفين من خلال المنصة الداخلية لهم، وللجمهور عبر المبادرات التي تعلن عنها في المنصة الإلكترونية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، واستكمالاً لمسيرتها منذ القدم في إشراك المجتمع في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية.