تفاعل منقطع النظير عبر «تويتر».. محمد بن زايد عزنا وفخرنا

أثارت وسوم #ميلاد_أسد_الإمارات، #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا #محمد_بن_زايد، بمناسبة ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يوافق 11 مارس من كل عام، تفاعلاً منقطع النظير عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وشهدت تلك الأوسمة آلاف التغريدات وإعادة التغريدات التي عبرت عن مشاعر الحب والولاء التي يكنها كافة أبناء الوطن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنين له طول العمر والصحة والعافية وأن يبقى ذخراً للوطن، في تغريدات جسّدت مشاعر عفوية صادقة تعكس التلاحم الحميم، بين القيادة والشعب.

وتمنى المغردون لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دوام الصحة والعافية ليظل نبراساً لوطن العز، وذخراً لشعب الإمارات المحب.

ووصف المغردون سموه، بأنه رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية، معربين عن أمنياتهم لسموه بطول العمر والصحة والعافية والسعادة.

ومن التغريدات «مهما خط القلم.. وانطلق اللسان بأعذب الكلمات.. فلن نوفي شيخنا وتاج رأسنا أبوخالد حقه.. حفظ الله الإمارات حكاماً وشعباً.. ووطناً حراً أبياً عزيزاً مصاناً من كل شر ومكروه» و«كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فخر الوطن» و«كل عام وأنت لنا عز وسند وفخر» و«عـسىٰ عمـرك مديـد يا قلـب الوطـن» و«كـل عـام وهيبتـك تهز جبـال» و«يا صقر نادر من سلالة بني ياسي» و«بوخالد.. كل عام وأنت بخير عسى الله يحفظك ويطوّل بعمرك» و«يا سيدي تبقى التهاني أقل من قدرك وأقل مما في قلوبنا لمقامك عشت على عرش قلوبنا تحكم فيها كيف تشاء بوركت يا سيدي وبورك يوم كان فيه ميلادك».