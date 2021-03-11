الرئيس الأوغندي: فتح آفاق جديدة للتعاون مع الإمارات

كمبالا (وام)

قدم عبدالله حسن عبيد الشامسي أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى أوغندا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأوغندي السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وفي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب فخامته عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وأبدى رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين عبر تنسيق الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون تدفع بالعلاقة إلى أعلى المستويات.

إلى ذلك أعرب سفير الدولة عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى أوغندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوغندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد حرص قيادة البلاد الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية بصفة عامة وجمهورية أوغندا بصفة خاصة.. مؤكداً أن مشاركة الأمم الأفريقية في إكسبو 2020 دبي تعد فرصة عظيمة لإظهار التاريخ الغني والحيوي للقارة، وقدراتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي عقب جائحة «كوفيد-19». وأشار خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات تسعى منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، لإقامة علاقات سياسية وطيدة وتعاون اقتصادي مع الدول الأفريقية.