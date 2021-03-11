سفارتنا في الدنمارك تحتفل بيوم المرأة

كوبنهاجن (الاتحاد)

نظمت سفارة دولة الإمارات في كوبنهاجن احتفالية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتكريم إنجازاتها بحضور نخبة من الشخصيات النسائية المرموقة من وزارة الخارجية الدنماركية والصحافة المحلية والجامعات الدنماركية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجهت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك للحاضرات عبر التقنية المرئية كلمة ترحيبية عبرت فيها عن تشرفها بثقة بلادها الغالية في تعيينها كأول سفيرة لدولة الإمارات في الدنمارك منذ العام 2017، وعن اعتزازها لمشاركة اليوم العالمي للمرأة مع ممثلات ناشطات عن المرأة في المجتمع الدنماركي رغم ظروف «كورونا».