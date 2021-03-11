تفاهم بشأن المشاورات بين الإمارات وأوروغواي الشرقية

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية مع وزارة الخارجية لجمهورية أوروغواي الشرقية.

ووقع المذكرة السفير عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بالوزارة، والسفير ريكاردو غونزاليس أريناس مدير عام الشؤون السياسية بخارجية الأوروغواي.

وبموجب المذكرة، يتشاور الجانبان حول القضايا الثنائية لدعم وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية فرص التعاون، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في المنظمات الدولية.