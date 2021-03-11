محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس أرمينيا

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من فخامة أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله اليوم على عشاء عمل في أبوظبي، معالي آرا أيفازيان، وزير خارجية أرمينيا.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاستثمارية والأمن الغذائي.

كما استعرض سموه ومعالي وزير خارجية أرمينيا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير خارجية أرمينيا، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وأعرب معالي آرا أيفازيان عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقتها الثنائية مع دولة الإمارات التي تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.