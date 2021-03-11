«بصمات ذهبية» للعلماء المسلمين بالمتحف النباتي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية صباح أمس، قسم العلماء المسلمين «بصمات ذهبية»، في المتحف النباتي بمتحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي التابع للهيئة، بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاح المتحف، حيث تم استحداثه لتسليط الضوء على العلماء المسلمين الذين برعوا في علم النبات، وقد تم تكوين صورة القسم من خلال بحث علمي شامل ولمسات فنية، وقد تم اختيار عنوان فرعي للقسم وهو «بصمات ذهبية».

حضر الافتتاح هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وعدد من موظفي الهيئة، حيث تضمن الافتتاح قيام فريق متحف التاريخ الطبيعي والنباتي باستعراض فيديو عن المتحف، ومن ثم عرض الخطط التطويرية التي يسعى الفريق لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقالت هنا سيف السويدي: «تحرص الهيئة على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في عالم البيئة بما يسهم في حمايتها والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي، بالإضافة إلى إبراز دور وجهود العلماء المسلمين عبر التاريخ في عالم النباتات خصوصاً، ومن هنا جاءت الحديقة الإسلامية مثلاً، وكذلك هذا القسم الجديد التابع للمتحف الطبيعي والنباتي، حيث يهدف قسم العلماء المسلمين «بصمات ذهبية» إلى رفع مستوى الوعي بأعمال العلماء المسلمين، وخلق تقدير لإسهام المسلمين في تطوير العلوم والتكنولوجيا المعاصرة، وكذلك إلهام الشباب بإيجاد نماذج حياتية يحتذى بها».