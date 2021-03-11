عبر «العيادات المتنقلة».. تطعيم 8000 موظف وعامل بلقاح «كوفيد- 19» في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن مبادرة «العيادات المتنقلة» التي أطلقتها الجامعة، وفرت حتى يوم أمس «الخميس»، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، لنحو 8000 مستفيد من العمال والموظفين في 8 جهات حكومية وخاصة في إمارة دبي، وذلك خلال شهر فقط.

وتأتي هذه المبادرة، التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي في إطار استراتيجية حكومة دبي بشأن التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وسعياً إلى توفير اللقاح إلى أوسع شريحة ممكنة من البالغين والمؤهلين للحصول على اللقاح من سكان الإمارة ضمن المعايير المُعتمدة. وأشارت شما الرفيع، مدير التطوير والمستقبل، عضو فريق مبادرة العيادات المتنقلة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، إلى أن الطاقة الاستيعابية للعيادتين المتنقلتين، تصل إلى توفير اللقاح لنحو 700 شخص يومياً، مؤكدة أنه تم تجهيز العيادات المتنقلة بأحدث المعدات الطبية.

موظف يحصل على التطعيم في العيادة المتنقلة بدبي

وذكرت في تصريحات صحفية على هامش تطعيم عمال مجموعة مشاريع الساحل الأخضر بدبي أمس، أن فريق عمل العيادتين يضم 11 طبيباً وممرضاً وممرضة و5 إداريين للتسجيل، بالإضافة إلى موظفين متطوعين من جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية والطب، مشيرة إلى أن العيادتين مجهزتان بـ 11 نقطة تطعيم.

وتعتبر مبادرة «العيادات المتنقلة» الأولى من نوعها في إمارة دبي لتسهيل تقديم اللقاحات عبر العيادات المتنقلة والمُجهزة بطاقم من أخصائيّ الرعاية الصحية المتطوعين، بهدف خدمة المجتمع وتعزيز إمكانية وصول أفراده إلى خدمات الرعاية الصحية في مُختلف أنحاء الإمارة.

وأكدت أن توفير حملات لقاح «كوفيد-19» من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة» التي أطلقتها الجامعة، يأتي ضمن مساعيها لدعم المجتمع، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في كافة الأوقات، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن «العيادات المتنقلة» تتمتع بكامل الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات التطعيم بلقاحات «كوفيد-19» بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، حيث تُسهم تلك العيادات في تعزيز جهود التطعيم على نطاق أوسع، وسيكون لها دور محوري في مساعدتنا على توفير الوقاية لشريحة أكبر من المجتمع في أقل وقت ممكن».

وأفادت بأن العيادات المتنقلة مستمرة في العمل خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى الهدف المعلن من حكومة دبي، وهو تطعيم 100% من جميع الفئات المستهدفة بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى دورها في ضمان راحة أفراد المجتمع.

وأعلنت الرفيع، أن مبادرة العيادات المتنقلة، تستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول إلى 10 عيادات، بدلاً من عيادتين في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يعتمد على دعم المجتمع.

وأشارت شما الرفيع إلى أن «العيادة المتنقلة» هي أول عيادة طبية خيرية من نوعها بدعم من المجتمع، وحظيت بقدر وافر من هذا الدعم عبر التبرعات السخيّة المقدمة من عدة مؤسسات في الدولة، معربة عن شكرها لكل الجهات الداعمة، وعلى رأسها مصرف الإمارات الإسلامي، ومشاريع الساحل الأخضر برئاسة عبدالغفار حسين، وعائلة عبدالسلام الرفيع وشركة «نافكو».

وأوضحت الرفيع، أن خدمات مبادرات العيادات المتنقلة لا تتوقف عند توفير التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وإنما تمتد لتقدم خدمات طبية مجانية تشمل الاستشارات والخدمات الطبية وخدمات الصحة المهنية، وخدمات طب الأسنان، وخدمات تحويل الحالات المرضية.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم أكثر من 300 فعالية صحية توعوية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لأكثر من 100 ألف مستفيد في سائر أنحاء دبي ودولة الإمارات.

وأكدت الرفيع، أهمية ودور مبادرة العيادات المتنقلة في تقديم خدمات طبية متطورة للعمال والأيتام وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الدعم.