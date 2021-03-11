1803 زيارات تفتيشية على المنشآت في دبا الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

كشفت بلدية دبا الفجيرة عن عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال شهر (يناير – فبراير) من عام 2021 وبلغ (1803) زيارات، وحرصت البلدية من خلالها على تطبيق الاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية في مختلف المحال والأسواق في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مؤكدة أنها مسؤولية مشتركة تقع على الجميع، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وتضمنت الزيارات التفتيشية (437) جولة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، و(285) زيارة على الصالونات الرجالية والمراكز التجميل النسائية، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق (22) محلاً لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها «التباعد الجسدي ولبس الكمامة»، والإهمال في تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية والتي يقصد بها نظافة المعدات والمكان، ووجود الحشرات في المحال، بالإضافة لعدم وجود بطاقة صحية للعمال، وتم توجيه (264) إنذاراً للمخالفين وتحرير (250) مخالفة، وفي الفترة ذاتها أصدرت البلدية (720) بطاقة صحية للعمال، كما استقبلت (3) شكاوى من الأفراد بخصوص النظافة وبيع مواد غذائية فاسدة، وأيضاً وجود حشرات.

إلى جانب مصادرة (769) كيلوجراماً تضمنت في (703) كيلوجرامات من المواد الغذائية، و(42) كيلوجراماً مواد تجميلية، و(15) كيلوجرام مواد استهلاكية، منها تجميلية ومنظفات وعطور وأوانٍ تالفة، وأيضاً مصادرة (9) كيلوجرامات من المواد المحظورة.

ومن جهته، أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن قرار إغلاق المنشآت جاء في إطار حرص البلدية على سلامة الأفراد وصحتهم العامة في ظل انتشار فيروس جائحة كورونا، وشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، وضرورة لبس الكمامة.

ووجه كافة المنشآت بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية، وذكر أن مفتشي البلدية رصدوا عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي بعض العاملين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضرورة التعاون من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.