ندوة افتراضية عن «كورونا» في جامعة الشارقة

دبي (الاتحاد)

نظم مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة الورشة التفاعلية بعنوان «يداً بيد نتعافى من كورونا» تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبحضور الأستاذ الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، تناول خلالها الدكتور عمر عبد الرحمن الحمادي، بالعرض والتوضيح، كافة المعلومات المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا، والإجراءات المختلفة التي يتم اتخاذها من أجل التخلص من هذه الجائحة.

بدأت الندوة بكلمة مدير جامعة الشارقة، ألقاها نيابة عنه الأستاذ الدكتور شريف صدقي، رحب خلالها بالحضور، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التفاعلية والتي تُعد إحدى الجهود والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها جامعة الشارقة في إطار حماية أعضاء أسرتها وطلبتها من أخطار هذا الوباء العالمي.

وأشار مدير الجامعة أيضاً في كلمته إلى الجهود والتدابير التي تبذلها جامعة الشارقة في هذا الشأن والتي منها، إنشاء مركز لفحص «كوفيد- 19»، والذي تم إنشاؤه بمقر الحرم الجامعي، بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية، وبالدعم المباشر من إدارة الطب الوقائي قبل بداية العام الدراسي، وسيستمر حتى نهاية الجائحة، وقد ساهم بشكل واضح وملموس في تحقيق أعلي درجات الوقاية بالحرم الجامعي. وكذلك تسهيل الحصول على التطعيم لطلابنا وأعضاء أسرة جامعة الشارقة الأكاديمية والإدارية والمعاونة، وفق نظام يضمن للجميع الحصول على اللقاح، بإشراف كامل من الجامعة وبالتنسيق مع الجهات الطبية المسؤولة، ساهم في أخذ عدد كبير منهم للقاح دون وجود أي تداعيات أو آثار سلبية، كما أتاحت أيضاً اختبار الأجسام المضادة لـ SARS-COV-2 والذي يفيد في تقييم الاستجابة المناعية بعد التطعيم أو الإصابة بالفيروس.