ربط التدريب المهني بأداء المعلمين ونتائج الطلبة

دينا جوني (دبي)

بدأ قطاع العمليات المدرسية ربط محتوى المواد التدريبية الموجّهة للمعلمين بنتائج الطلبة وتقارير الزيارات الصفية ومستوى الأداء في جوانب الموقف التعليمي والتعلمي، وما تتضمنه من إيجابيات وتحديات، كجزء من سياسة متابعة التنمية المهنية للعاملين في المجلس التعليمي الرابع من قيادات مدرسية ومعلمين.

وحدد قطاع العمليات ضمن مبادرة «كلنا قادة» للارتقاء بالكوادر التعليمية، أربع فرق مدرسية موزعة على المراحل التعليمية الأربع من رياض الأطفال إلى الحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية، مؤلفة من 20 عضواً، بالإضافة إلى رئيس فريق، للإشراف على سياسات التنمية المهنية للكوادر التعليمية والقيادية في المدارس.

وحدّد نص المبادرة الذي عمّمه المجلس التعليمي الرابع على الإدارات المدرسية، عدداً من الأدوار والمسؤوليات المنوطة بفرق متابعة التنمية المهنية، أبرزها حصر التدريب التخصصي للأنوية التدريبية وعناقيد مجتمعات التعلم والتدريب الرقمي والتدريب الداخلي المدرسي (منسقو المواد والمعلمون المتميزون)، ومتابعة حضور قيادات المدارس والمعلمين للتدريب التخصصي والتدريب في مجتمعات التعلم والتدريب الداخلي بأنواعه، وإنشاء رابطة تضم كافة المدربين في مدارس النطاق المعتمدين وغير المعتمدين من القيادات المدرسية والمعلمين ممن تتوافر لديهم مهارات التدريب ونقل الأثر، وحصر الاحتياجات التدريبية للقيادات المدرسية والمدربين والمعلمين بواسطة استبانات تقصّي.

ومن المهام أيضاً ربط مواد التدريب للأنوية الداخلية مع تقارير الزيارات الصفية وما ورد فيها من ملاحظات بشأن الأداء في جوانب الموقف التعليمي لدى الكوادر التدريسية. بالإضافة إلى ربط التدريب بتحليل نتائج الطلبة إذا كانت الملاحظات لفريق التحليل يستند إلى وجود قصور في أداء المعلم، وأثرت على انخفاض مستوى الطلبة.

ومن الأدوار أيضاً تحقيق التكاملية لعناصر التدريب بالربط بين مهارات الجانب المعرفي ومهارات الجانب التطبيقي بمتابعة أثر التدريب التخصصي وتدريب مجتمعات التعلم والتدريب الرقمي من خلال الجولات التعليمية والتي يتم تنظيمها مع منسقي المواد والمدربين على مستوى مدارس النطاق، وكذلك وضع مخطط عام للتنمية المهنية يتم فيه تقسيم التدريب إلى مركزي وغير مركزي، وتصنيف أنواع التدريب والمدربين، وفقاً للاختصاص والنوعية.

كما يجدر بفرق المتابعة ابتكار طرق ووسائل إبداعية للارتقاء بمستوى الأداء في المدارس، وتحفيز للمديرين والمعلمين المتميزين من خلال خطة يتم اقتراحها من قبل أعضاء الفرق ويتم الاتفاق عليها مع الرئيس العام ومدير النطاق.، وربط التدريب بالمبادرات الوزارية كافة، مثل التقييم المدرسي، ومعايير الرقابة المدرسي، والموارد البشرية، والجوائز.