تفاهم بين «أميركية الشارقة» و«العناية الإنجليزية»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة ومدرسة العناية الإنجليزية الخاصة مذكرة تفاهم، مؤخراً، ضمن برنامج «شراكة» في الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي يعد واحداً من مبادرات الجامعة للمشاركة المجتمعية التي تعزز الشراكة بين الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من المدارس المختارة من جميع أنحاء دولة الإمارات. حضر حفل التوقيع الافتراضي كل من البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، ومروة ضياء، المديرة والرئيس التنفيذي لمدرسة العناية الإنجليزية الخاصة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المؤسستين.