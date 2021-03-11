«القاسمية» تشارك في «أمن الإنترنت»

الشارقة (الاتحاد)

تفاعل جوالة الجامعة القاسمية مع الورشة التي جرى تنظيمها باستخدام تطبيق «زووم الإلكتروني»، وحملت عنوان «الأمن والسلامة على الإنترنت»، وذلك لمحاورها الهامة وما تضمنته من إرشادات تقنية هامة.

وجاءت المشاركة تلبية لدعوة الإقليم الكشفي العربي الذي نظم الورشة، وسلط فيها الضوء على عدد من المحاور تناول الخطوات اللازم اتباعها لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة عند استخدام الإنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت الجوالة على طرق الحفاظ على المعلومات الخاصة أثناء استخدام الإنترنت وحمايتها من الاختراق بشكل فاعل ودائم.

وشكلت الورشة أهمية لتعزيز مفاهيم وطرق الوقاية والسلامة على الإنترنت بهدف مساعدة الجوالة على تحديد بعض المخاطر والتهديدات التي قد تواجههم.