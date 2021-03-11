براءة مريض عقلي من الاعتداء على موظفين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في قضية اعتداء متهم على موظفين أثناء تأدية العمل، نظراً لوجود تقرير طبي يصف المتهم بأنه مريض بمرض عقلي «جنون»، حيث لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ كما أن حالته غير مستقرة.

وتدور حيثيات القضية في قيام النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية نظير اعتدائه على الموظفين العموميين أثناء تأديتهما وظيفتهما، وفقاً للتحقيقات، مطالبة معاقبته وفقاً لقانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه 3 أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمتين المسندتين إليه مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه مع إلزامه بمبلغ 100 درهم رسوم الدعوى، واستأنف المتهم والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد تعديل الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة مصدرة الحكم من جديد بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم، مع إبعاده من الدولة، بعد أن تقرر اللجنة الطبية استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة، وقدم المتهم مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.