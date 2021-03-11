شرطة رأس الخيمة تطلق حملة «الانحراف المفاجئ»

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، الحملة التوعوية المرورية الموحدة الأولى على مستوي الدولة لعام 2021م تحت شعار الانحراف المفاجئ ومخاطره على حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

وأوضح العميد الدكتور محمد الحميدي، أن تدشين حملة «الانحراف المفاجئ» ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطريق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021م.

وذكر أن الحملة تستمر حتى نهاية مارس الجاري، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق خاصة أن الانحراف المفاجئ للمركبات يمثل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق إذا ارتبط بالسرعة العالية وأنه أحد المسببات الرئيسة لوقوع العديد من الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات وإصابات بالغة.

وأكد العميد الدكتور الحميدي، أن هدف الحملة هو الوصول إلى اكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، موضحاً بأن مخالفة الانحراف المفاجئ وفقا لقانون السير والمرور يلزم السائق دفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية، داعياً السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، ومراعاة حقوق الآخرين، وأن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية تجاه الطريق لبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.