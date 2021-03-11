«مكافحة المخدرات» يعتمد مستهدفات الأداء

أبوظبي (وام)

اعتمد مجلس مكافحة المخدرات مستهدفات مؤشرات الأداء لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات واللجان الوطنية العليا التابعة للمجلس لسنة 2021، بما يتناسب مع اتجاهات جرائم المخدرات في الدولة، ويتوافق مع تطلعات والأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021، والذي عقد صباح أمس بتقنية الاتصال عن بُعد، وترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة عن المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جهود التحقيقات في تتبع المتحصلات المالية المتأتية من تجارة وترويج المخدرات، واستهدافها بهدف تجفيف منابع هذه التجارة المسمومة وضبط المتورطين بها، واستعراض التحديات والمقترحات والتوصيات.

وناقش المجلس مقترحات العلاج من إدمان المخدرات واعادة التأهيل حسب الممارسات العالمية الناجحة التي تدعو المؤسسات الوطنية والمجتمع الأهلي لدعم علاج مدمني المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في محيطهم المجتمعي.

واستعرض المجلس جهود وإنجازات الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في مكافحة المخدرات لسنة 2020 بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.