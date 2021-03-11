«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم محاضرة عن الإسراء والمعراج

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة بعنوان: إضاءات في إسراء النبي ومعراجه، بمناسبة ذكرى الرحلة المباركة التي قطعها سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل صلوات الله وسلامه، إسراءً من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجاً من الأقصى حتى سدرة المنتهى، وذلك ضمن مبادرات الجامعة التي تهدف لخدمة المجتمع بجميع شرائحه.

قدم المحاضرة محمد العزيزي، رئيس قسم المكتبة ومصادر التعلم في الجامعة، وسلط من خلالها الضوء على أبعاد ذكرى الإسراء والمعراج الإنسانية وقيمها السامية وانعكاسها على التراث العربي والإسلامي، وذلك في حلقة خاصة تم عرضها على جميع منصات الجامعة الإلكترونية.