رحلات افتراضية لدارسي «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

رأس الخيمة (وام)

نظمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية في مشروع التحفيظ المستمر في دورته الـ24 رحلات افتراضية لدارسيها في حلقاتها المتنوعة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لنشر السعادة والإيجابية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للدارسين.

وشملت الرحلات زيارات افتراضية لكل من متحف الخيل وقصر الحصن وحديقة الزهور وحديقة القرآن، للتعرف على المعالم السياحية والأثرية في الدولة، ولقيت حضوراً وتفاعلاً كبيرين من الدارسين.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه حرص المؤسسة على تنظيم الأنشطة الترفيهية للدارسين، لما فيها من تحفيز وتشجيع لهم وتنمية مواهبهم وإثراء معارفهم، مشيداً بالدور الكبير لجميع القائمين على هذه الرحلات، ومساهمتهم في إنجاحها لتحقيق رؤية المؤسسة في تعليم دارسيها وبث السعادة والإيجابية في نفوسهم.

وأشار عبدالرحمن مجداد المشرف العام على التعليم عن بعد إلى أن المؤسسة تسعى عبر برامجها وأنشطتها لتوفير بيئة تعليمية محفزة للدارسين، لتنميتهم والارتقاء بهم، ومن هذه الأنشطة تنظيم الرحلات الافتراضية التي توفر لهم أجواء من الترفيه والسعادة، وتزودهم بالقيم الإيجابية، بما يعود نفعه على تنمية تحصيلهم ومواهبهم.

وأبدى طلاب المؤسسة سعادتهم بهذه الرحلات الافتراضية، وحرصهم على الاستفادة منها.