محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بزيارة فخامة الرئيس الصربي والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دفعاً نوعياً قوياً في مسار تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.

ونقل سموه إلى فخامة الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لصربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والاستقرار، وللعلاقات الإماراتية-الصربية مزيداً من النماء والتطور.

من جانبه، حمل الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش سموه، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأطيب تمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية صربيا، خلال اللقاء، علاقات الصداقة وتعزيز مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون الواعدة لدى البلدين.

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كما تطرق اللقاء إلى تعاون البلدين الهام والفاعل لمواجهة جائحة «كورونا» والتنسيق المستمر بينهما بهذا الشأن منذ بداية الجائحة، إضافة إلى الحاجة الملحة خلال هذه الظروف لإعلاء قيم التضامن الإنساني والتعاون، لتجاوز تداعيات الجائحة على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بإيصال اللقاحات إلى مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى مرحلة التعافي وما بعدها.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها المنطقة وتقف عائقاً أمام تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فيها، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل المشترك من أجل دعم مبادرات السلام وجهوده والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب فخامة الكسندر فوتشيتش عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم الذي تقدمه الدولة إلى بلاده مما كان له كبير الأثر في دعم جهود مؤسساتها في مواجهة جائحة «كورونا» والسيطرة على تداعياتها.

وأكد اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، وثقته الكبيرة بمستقبل أفضل مزدهر لهذه العلاقات في ظل الفرص العديدة المتاحة لتعزيزها والإرادة السياسية المشتركة لدفعها إلى الأمام باستمرار.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

