هل خطر ببالك أن ترث صفحة على «فيس بوك» أو «تويتر»؟

الشارقة (الاتحاد) - أوصى باحثون في الشارقة بتنظيم أحقية الورثة في استغلال حساب مورثهم على مواقع «التواصل الاجتماعي» حال وفاته، معتبرين هذه المسألة «إشكالية» ينبغي مواجهتها قانونياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية القانون في جامعة الشارقة، واختتم فعالياته اليوم، تحت عنوان: «التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة»، بمشاركة علماء وباحثين من عدة دول عربية وأجنبية.

ناقش المؤتمر، على مدار خمس جلسات متوازية، 28 بحثاً، تعرضت للمشكلات العملية والتحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة والمعاصرة.