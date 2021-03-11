عاطل ينحر صديقته بسبب الغيرة

آمنه الكتبي (دبي) - أحالت النيابة العامة في دبي اليوم، شاباً عربياً عاطلاً في العقد الثالث من العمر، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث قام المتهم بنحر صديقته مستخدماً السكين، بسبب غيرته الشديدة عليها.

وفي التفاصيل، انقض المتهم على حبيبته، وأدخلها عنوة إلى خلف باب سلم الطوارئ في البناية التي تقطنها، وتمكن من شل حركتها، ثم نحرها من أسفل رقبتها، ولاذ بالفرار بعد أن تأكد من إزهاق روحها.

تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بأشد العقوبات، طبقاً لمواد الاتهام.