«الصحة»: تقديم 6.407.350 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الخميس، تقديم 39489 جرعة من لقاح كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6.407.350 مليون جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.78 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.