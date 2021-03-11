في مشروع لأمن الطائرات من دون طيار.. تعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وجامعة بيردو

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي أمس، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد عقد شراكة مع جامعة بيردو الأميركية، جامعة البحوث العامة المعروفة عالمياً. وتتعاون المؤسستان في مشروع متطور للأمن السيبراني، مدته ثلاث سنوات، للتأكد من إمكانية استعمال الطائرات دون طيار بأمان وفاعلية في العمليات الحضرية.

وقال الدكتور شريكانت (تيكي) ثكار، كبير الباحثين في مركز بحوث الأنظمة الآمنة، الذي يقود أعمال الحوسبة المستقلة الآمنة: «يسعدنا أن نتشارك مع فريق بيردو بقيادة البروفسور إنسيوك هوانغ من كلية الملاحة الجوية والفضائية، في جعل الأنظمة المستقلة والسيبرفيزيائية آمنة وفعالة في صد البرمجيات الخبيئة باستعمال منشآتهم المتطورة لاختبار الطائرات دون طيار. وستتيح نتائج هذا البحث انتشار الروبوتات والطائرات دون طيار المستقلة التجارية في دولة الإمارات والعالم أجمع، مما يوفر فرصاً جديدةً للشركات، ويجعل استخدامها أكثر آمناً للجميع».

ويتكون المشروع البحثي من أربع مراحل تطوير، إذ سيضمّ أولاً تصميم وتحليل نماذج أمن الأنظمة الجوية دون طيار. وسيطوّر ثانياً خوارزميات ومنهجيات التحكم الذاتي الموثوق. وسينشئ ثالثاً بيئة تجريبية، ويعمل على محاكاة عمليات مدنية آمنة للأنظمة الجوية دون طيار. وأخيراً، سيقوم باختبار استراتيجيات المعالجة، والتحقق من صحتها في بيئة اختبار متدرجة بتقنية الواقع المختلط.

وسيقام هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، بقيادة البروفسور إنسيوك هوانغ بصفته الباحث الأول. وسيساعده باحثان مشاركان من جامعة بيردو - البروفسور جيمس غوبرت، الأستاذ المساعد الزائر في كلية الملاحة الجوية والفضائية والمدير العام لمنشأة اختبار وبحوث الطائرات دون طيار؛ والبروفسور دونغيان زو، أستاذ صامويل د. كونتي لعلم الحاسوب ومدير مركز التعليم والبحوث في أمن وضمان المعلومات بمركز بيردو لتعليم وبحوث الأمن السيبراني.