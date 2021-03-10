محمد بن راشد: علاقاتنا مع ماليزيا متميزة ومتطورة

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، معالي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم حالياً بزيارة عمل إلى الدولة.

وقد رحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف متمنياً له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

محمد بن راشد لدى استقباله محيي الدين ياسين بحضور مكتوم بن محمد وكبار المسؤولين

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محيي الدين ياسين، أطراف الحديث حول بناء شراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

وتطرق الحديث بين سموه والضيف إلى أهمية الشراكة الاستثمارية في قطاعات الموانئ والطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها من المجالات المتاحة لدى البلدين.

مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وريم الهاشمي خلال اللقاء

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة دفع عجلة الاقتصاد العالمي وازدهاره وتنميته بعد محاصرة جائحة فيروس «كورونا» والحد من انتشارها وآثارها السلبية على مسيرة التنمية المستدامة في شتى الميادين.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أثناء استقبال رئيس وزراء ماليزيا معالي محيي الدين ياسين بقصر زعبيل اليوم (أمس)... علاقاتنا متميزة.. ومتطورة.. ومستمرة مع دولة نعتبرها نموذجاً للدولة الإسلامية المتطورة والمواكبة للعلم وللعالم في حركته المتغيرة السريعة».

أحمد بن محمد بن راشد ومحمد القرقاوي وخليفة سليمان وكبار الحضور خلال اللقاء

حضر الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

كما حضره خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، ومحمد طارد بن سفيان سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.