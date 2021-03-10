محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع ماليزيا

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، معالي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بزيارة معالي رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً مهماً للعلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة شعبيهما وتطلعهما إلى مزيدٍ من التقدم والتنمية والازدهار.

محمد بن زايد في حديث مع رئيس وزراء ماليزيا

وبحث سموه، ومعالي محيي الدين ياسين، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، والفرص المتنوعة الواعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والاقتصاد وغيرها.

واستعرض الجانبان التحدي الذي تمثله جائحة «كوفيد- 19» للبلدين والعالم والحاجة الملحة إلى التعاون والتكاتف بين مختلف دول العالم والمنظمات الصحية المعنية.

كما تطرقا إلى مجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وأحمد الصايغ

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا التي نمت خلال العقود الماضية على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والحرص على تعزيزها ودفعها إلى الأمام، والتواصل المستمر على جميع المستويات.

وقال سموه: إن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية المتميزة والملهمة، ومنها تجربة ماليزيا الصديقة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تنمية التعاون المشترك، وتنويع آفاقه في مختلف الجوانب، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

الوفد المرافق لرئيس وزراء ماليزيا

الحضور

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف الذي يضم معالي هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا، ومحمد ستهرول إكرام يعقوب وكيل عام وزارة الخارجية، ومحمد سوهيمي بن جعفر وكيل وزارة الخارجية لشؤون غرب آسيا، وعدداً من المسؤولين.