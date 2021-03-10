سيف بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز التعاون الشرطي

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في أبوظبي، معالي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات، وفرص وإمكانات تطويرها.

حضر اللقاء، خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، واللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، والوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ماليزيا.