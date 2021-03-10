«القمّة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل «عالم ما بعد كورونا»

دبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، أعمال «حوارات القمة العالمية للحكومات» التي عقدت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى يومين (9 و10 مارس 2021)، واستقطبت جلساتها الحوارية أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة حول العالم عبر منصاتها الإلكترونية.

وتناولت جلسات اليوم الثاني مجموعة من المحاور والمواضيع التي ركزت على قطاع الصحة والجهود العالمية لتوفير لقاحات «كوفيد - 19»، والبنية التحتية الرقمية، ودور الشباب في تصميم المستقبل، وأهمية البيانات وريادة الأعمال والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء، واستضافت نخبة من المتحدثين الرئيسيين من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال.

وانطلقت أعمال اليوم الثاني بكلمة رئيسة للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد فيها أهمية بناء أنظمة صحية قوية ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات.واستضافت جلسة «هل سيتوفر اللقاح لجميع سكان العالم في 2021؟»، فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وهنريتا فور المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة «اليونيسيف»، والدكتور ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بـ «كوفيد- 19»، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.