سارة الأميري: الإمارات اختارت طريق المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، أن نجاح أول مهمة فضائية عربية من نوعها، وإيصال «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ يمثل نتاجاً لرؤية دولة الإمارات الاستشرافية، القائمة على تطوير تخصصات المستقبل والاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز قدراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والهندسة والبحث العلمي.

وقالت معالي سارة الأميري خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «استكشاف الفضاء في عام 2021.. الدروس المستفادة» ضمن أعمال حوارات القمة العالمية للحكومات، أدارتها كورين إيوزيو رئيسة تحرير مجلة «بوبيولار ساينس»، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال إطلاق المشروعات الريادية الهادفة لنقل المعرفة وتزويد الكفاءات من المهندسين والباحثين والعلماء بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضافت: أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيضع البيانات الجديدة التي سيجمعها «مسبار الأمل» عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر في خدمة المجتمع العلمي العالمي، بما يمكنه من تعزيز فهمه لهذا الكوكب، وبما يسهم في تطوير مشاريع جديدة، على مدى السنوات المقبلة.

وقالت سارة الأميري: «إن أبحاث ومهام استكشاف الفضاء تمكننا من توسيع معارفنا الإنسانية وإدراك ما يحيط بنا من كواكب ومجموعة شمسية وفهم الظواهر الكونية من حولنا، كما تقدم لنا نظرة على الماضي ورؤية للمستقبل، وتسهم في الارتقاء بحياتنا اليومية من خلال الابتكارات التي توفرها صناعات الفضاء».

وأضافت: أن نجاح مهمة «مسبار الأمل» سينعكس إيجاباً على الخطط الوطنية للعقد المقبل، في إعداد الجيل الجديد من الكوادر الوطنية التي أسهمت في تخطيط وتصميم وبناء وإنجاز وبرمجة المسبار على مدى ست سنــــوات من عمــر المشروع.

وتطرقت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة إلى المهام العلمية التي سينفذها «مسبار الأمل» في دراسة الظواهر المناخية والفصول على كوكب المريخ طوال عام كامل، مبينة أن البيانات التي سيوفرها المسبار ستسهم في تقليص الفجوة المعرفية حول هذا الكوكب.