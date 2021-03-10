ناصر آل خليفة: المستقبل مليء بالفرص للشباب

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، أن الشباب هم ركيزة المستقبل وهم الأقدر على صناعة المستقبل وتنمية مجتمعهم، مشدداً على أهمية العمل الدولي المشترك من أجل بناء قدرات الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير العالمية.

جاء ذلك، خلال جلسة افتراضية بعنوان «العقد القادم بقيادة الشباب»، حاورته فيها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ضمن فعاليات اليوم الثاني لحوارات القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمشاركة قادة ومتحدثين عالميين ونخبة من الخبراء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لبحث أبرز الاتجاهات العالمية الجديدة ومشاركة الرؤى والأفكار الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات في مواجهة التحديات المستقبلية.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن الدول التي تسارع إلى تذليل التحديات أمام الشباب وتدرك مدى أهمية دعمهم وبناء قدراتهم والاستثمار في إمكاناتهم، هي التي ستحظى بفرص واعدة في المستقبل، مشيراً إلى أن لدى الشباب القدرة على القيام بكل ما هو ضروري لحماية مستقبلهم وبناء اقتصادات معرفية مستدامة.

وأكد أن جائحة «كوفيد-19» تقاطعت مع وضع اقتصادي عالمي ينظر فيه الشباب نحو المستقبل بترقب، ما ولّد شعوراً بالعزلة لدى البعض، وجعلهم في مواجهة المجهول، وخلق لديهم شعوراً بعدم الاستقرار ما يتطلب تمكينهم وتعزيز قدراتهم وخبراتهم لتجاوز تداعيات كورونا.

وأشار إلى أهمية التفكير الإيجابي والتمسك بالأمل لأن المستقبل للجميع والتركيز على مجموعة عوامل أساسية تسهم في دعم الشباب، على رأسها توفير البيئة الممكّنة لهم لتحقيق تطلعاتهم وتسليط الضوء على الفرص الواعدة.

وقال: «واثقون بأن المستقبل سيكون مليئاً بالفرص لشبابنا، فهم يقودون تحولات جذرية في نظم التعلم المستمر والرقمي والذاتي والتخصصي عبر اعتماد تقنيات تدمج بين التعليم والترفيه، وتحفز التعاون الجماعي وتشجع مهارات ابتكار الحلول».

جهود التمكين

أشار سمو الشيخ ناصر آل خليفة إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وجه بمضاعفة جهود تمكين قطاع الشباب بنهج مؤسسي متكامل، بما في ذلك تعزيز شبكة الأمان للشباب وتوفير الدعم لهم حتى يكونوا سفراء الأمل بمستقبل أفضل.

وأشاد بدور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول المستقبل، وتركيزها على مشاركة الرؤى حول آليات تمكين الشباب، واستعرض تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب في مساراتهم المهنية من خلال منصة»فرص«الموحدة للشباب، التي توفر لهم التدريب المهني والوظيفي، وتسلط الضوء على قصص النجاح الشبابية القائمة على الجد والاجتهاد والمثابرة والإصرار، إضافة إلى تدريب الشباب على وضع الخطط المدروسة.

بيئة تعاونية

أشار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى التحول الذي تشهده مراكز الشباب في مملكة البحرين وتحويلها إلى مراكز لتمكين الشباب في مختلف المجالات، في بيئة تعاونية إيجابية تحتفي بالإنجازات بشكل جماعي، وتركز على تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من أحدث مناهج التخطيط المستقبلي ليحققوا تطلعاتهم وطموحاتهم.

وتطرق إلى مبادرة»صندوق الأمل» الذي أطلقته المملكة لتوفير فرص الشراكات التمويلية مع المشاريع والأفكار الشبابية المبتكرة والواعدة لتحويلها إلى واقع وضمان نموها وتطورها وتوسعها، ومن ثم مشاركة قصص النجاح الشبابية مع العالم، مشيراً إلى وجود خطة مستقبلية لنقل هذا التحول إلى المجال التعليمي لإتاحة فرص التعليم النوعي المتقدم، وتنمية وتطوير المهارات التي لا تكتفي بمواكبة متطلبات سوق العمل بل استباقها، ودعم ثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة لترسيخ دعائم الاقتصاد المرن والمتنوع والمستدام.