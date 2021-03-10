الابتكار في ريادة الأعمال يسرع التعافي من تبعات «كورونا»

دبي (الاتحاد)

أكد خبراء اقتصاديون ورواد أعمال، أن جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» سرّعت عمليات تبنّي التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات الأعمال وحولت الابتكارات والحلول الإبداعية إلى ثقافة وممارسة يومية في منظومة أعمالها لإيجاد حلول ذات فاعلية للتحديات وتوفير خدمات مبتكرة تسهم في تحسين حياة الناس، مشيرين إلى أن عام 2021 يمثل نقطة انطلاق لإعادة هندسة هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك، خلال جلسة افتراضية بعنوان «إعادة تصميم عالم ريادة الأعمال» شارك فيها داميان برادفيلد المدير الإبداعي والمؤسس الشريك لمنصة «وي ترانسفير» وشركة «وي بريزينت»، ودفيفيانك توراخيا مؤسسة شركة «ميديا.نت»، وأدارتها علياء المر رئيس التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني لحوارات القمة العالمية للحكومات. وأكد المشاركون أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعاً في جميع القطاعات لتحويل خدماتها إلى رقمية من خلال البرمجيات والمنصات والحلول المؤتمتة بما يلبي احتياجات المستخدمين والمستهلكين، مشيرين إلى أهمية زيادة تدفق الاستثمارات إلى رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً هائلاً خلال الأشهر الـ 12 الماضية.