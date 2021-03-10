في جلسة عبر منصة القمة العالمية للحكومات: التكنولوجيا والبنية الرقمية تعيد رسم مستقبل سلاسل الإمداد

دبي (الاتحاد)

أكد راجيش سوبرامانيام الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة شركة «فيديكس»، أهمية تسريع التحول الرقمي العالمي وتعزيز التعاون الدولي لتطوير البنى التحتية وتبني الحلول الذكية، خصوصاً في ظل التغيرات السريعة في سلاسل الإمداد التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ما يتطلب من شركات النقل والشحن مرونة أكبر في إدارة عملياتها من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة التي تزداد أهميتها لضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على السلع.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «ما هي البنية التحتية الرقمية التي يحتاجها العالم خلال العقد المقبل؟» التي أدارتها الإعلامية هادلي غامبل من «سي إن بي سي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لحوارات القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمشاركة قادة ومتحدثين عالميين.وقال سوبرامانيام إن جائحة كورونا أحدثت تغيرات متسارعة في واقع سلاسل التوريد العالمية حيث بات الموردون يسعون أكثر للاقتراب جغرافياً من أسواقهم وتنويع مصادرهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا مثلت عنصراً حاسماً في أداء الكثير من شركات الشحن العالمية خلال الجائحة.