«الاتحاد للقطارات» تعيد توطين حيوانات برية في «مسند»

أبوظبي ( الاتحاد)

واصلت شركة الاتحاد للقطارات، إعادة توطين العديد من فصائل الحيوانات البرية بمحمية مسند الطبيعية بالشارقة عبر نقلها إلى مناطق آمنة.

يأتي ذلك في إطار التزاماتها بمبادئ «حُسن الجوار» للمجتمعات المحلية المحيط بشبكة السكك الحديدية الوطنية، عبر تطبيق أعلى المعايير البيئية وحماية التراث الطبيعي الإماراتي، حيث نظمت الشركة عمليات لنقل الحيوانات بحذر من المحمية باعتبارها ضمن المناطق المقررة لمسار السكة الحديدية الوطنية في الدولة، وإعادة توطينها في مناطق آمنة قريبة وفق أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والجهات المعنية في الدولة والخبراء البيئيين والمقاولين.